Sous de présumés abus de pouvoir depuis 2004 : Moustapha Tall, opérateur économique, réclame 15 milliards FCfa à l’Etat

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

L'opérateur économique Moustapha Tall a tenu une conférence de presse ce vendredi, à Dakar, pour dénoncer des abus de pouvoir sur ses activités économiques qu'il prétend avoir subis depuis 2004. Cherchant à vouloir trouver des solutions pour l'autosuffisance en riz et le déficit en sucre au Sénégal, cela l’a, d'après lui, conduit en prison injustement et à payer 1 milliard FCfa. Il réclame maintenant la somme de 15 milliards FCfa en guise de dédommagement pour l'ensemble des préjudices subis.

Compte rendu signé Ndeye Fatou Diop et Aïta Ndoye.