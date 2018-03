Spéciale Oumrah Ramadan 2018 : Sénégal Découvertes Touristiques vous propose un package imbattable à partir de 2.995. 000 FCFA en 5 étoiles pour aller faire le petit pèlerinage à Médine et à la Mecque Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Mars 2018 à 12:35 commentaire(s)| « Allah réalisa le rêve de Son messager pour une bonne raison. Si Allah veut, vous (croyants) entrerez dans la Mosquée Sacrée en toute sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé vos ongles, sans aucune crainte. Sourate Fath, 48 : 27 ». Sénégal Découvertes Touristiques vous propose un package imbattable avec un départ prévu le 01 juin et le retour le 18 juin 2018. Ce package commence à partir de 2.995.000 FCFA TTC par personne dans deux hôtels 5 étoiles : le Millenium Al Aqeeq Médine (à Médine) et le Makarem Ajyad Makkah (à La Mecque). Ce même package comprend un hébergement en pension complète, billet d’avion, visa, transfert interne, guide et assistance.





