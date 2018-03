Stratégie de Com': Macky fait comme Abdou Diouf en 2000... en se payant les services d'un fils de Bernard Kouchner

Comme Diouf et Wade avant, Macky s’est payé les services d’un « sorcier blanc » pour sa réélection en 2019 . Selon des informations du journal Walf Quotidien, il a enrôlé le fils de Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangers sous Nicolas Sakorzy pour élaborer sa stratégie de communication en direction de 2019.



Le Messie ou gourou, c’est selon, a même eu un séance de travailavec le patron de l’Apr et sa task-force en communication, dans sa résidence secondaire de Popenguine pour élaborer une stratégie de campagne massif en or massif avant la répétition générale.



La réunion s’est tenue loin des indiscrets avec la seule participation du Président Sall, le Pm, Mohammed Boun Abdallah Dionne, de quelques conseillers, d’un Français, d’un Britannique, d’Américain, de Guinéen…



Pour rappel, en février 2000, Abdou Diouf s’est payé les services du publicitaire français Jacques Séguéla, Abdoulaye Wade en 2012 avec Anne Méaux de «Image7 ».

