Suite aux agressions à la cité Khandar 2 d’Ouest Foire: Les mécaniciens accusés, demandent aux autorités de leur prêter l'oreille

Suite aux agressions à la cité Khandar 2 située à Ouest Foire, les mécaniciens installés sur les lieux et accusés par le chef de quartier, ainsi qu’une partie des habitants, d’occupation anarchique et de complicité d'agressions, se prononcent. En effet, ils déplorent les patrouilles récurrentes de la gendarmerie en plein jour pour contrôle d'identité. Alors que, disent-ils, la plupart de leurs apprentis sont des mineurs. Et, faisant allusion aux menaces de déguerpissement qui planent sur leurs têtes, ils demandent aux autorités de leur prêter une oreille attentive.