Suivez en direct sur leral.net le Khoutba de l'imam à la Mosquée omarienne

Dans le souci d'innover et de répondre à toutes les aspirations de nos internautes, Leral.net dans sa rubrique actualité et vidéo religieuses, a décidé de ne ménager aucun effort pour proposer aux internautes les sermons (Khoutba) des différentes mosquées de Dakar en Haute définition et en live in direct.

Vendredi 17 Août 2018