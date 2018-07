Suivez la conférence de presse de S.E.M. Macky Sall et du Président de la République Populaire de Chine, S.E.M. Xi Jinping À l’invitation de S.E.M. le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, le Président de la République Populaire de Chine, S.E.M. Xi Jinping effectue au Sénégal une visite d’État les 21 et 22 juillet 2018. À cette occasion, les deux Chefs d'État ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération, avant d’assister à la remise de clé de l’arène nationale. Cette visite vient consacrer l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine.

