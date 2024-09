TECNO s'apprête à dévoiler un écosystème alimenté par l'IA pour une Afrique plus intelligente et plus connectée Rédigé par leral.net le Samedi 28 Septembre 2024 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

TECNO, premier fabricant africain de smartphones et leader mondial de la technologie, s'apprête à dévoiler sa vision audacieuse de l'avenir lors d'un événement exclusif à venir.



TECNO s'apprête à lancer son tout premier écosystème alimenté par l'IA, une collection intelligente d'appareils révolutionnaires conçus pour transformer la façon dont les consommateurs africains se connectent, créent et s'engagent dans le monde qui les entoure.



​Cet événement très attendu présentera une gamme de produits pilotés par l'IA, notamment le smartphone phare PHANTOM V Fold2 5G, le CAMON 30S et les ordinateurs portables MEGABOOK, ainsi que d'autres appareils de pointe.

Chacun d'entre eux est conçu pour offrir des performances exceptionnelles, des fonctions d'IA intuitives et un design élégant.

Au cœur de ce lancement se trouve l'engagement de TECNO à offrir des expériences plus connectées et personnalisées aux consommateurs africains.



L'écosystème va au-delà des smartphones, offrant une suite complète d'appareils qui exploitent l'IA pour améliorer la productivité, la créativité et la connectivité. De la traduction linguistique en temps réel à la photographie alimentée par l'IA, les nouvelles offres de TECNO sont conçues pour répondre aux besoins uniques du marché diversifié de l'Afrique.











