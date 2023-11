TOUBA- Abdou Lahad Seck Sadaga dégaine 6590 signatures pour le 117 et validé l’invalidation de Sonko Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 02:03 | | 0 commentaire(s)|

À l’image des autres leaders politiques de la coalition présidentielle, le Hcct Abdou Lahad Seck Sadaga a déposé entre les mains de Pape Diouf , délégué au parrainage de Amadou Bâ, un total de 6590 signatures. Il précisera que sa collecte ne souffre d’aucun subterfuge et que les signataires sont de véritables électeurs au profit de son candidat. Il profitera de l’occasion pour demander au pouvoir en place de davantage soutenir les leaders de Touba en terme de postes de responsabilité. Abdou Lahad Seck Sadaga ne manquera pas de jeter des pierres dans le jardin de Ousmane Sonko et dans celui de la société civile.

