Tabaski 2023 : Découvrez les lieux de prière pour la célébration du mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023

Comme souvent, la fête de l'Eid El Kébir sera célébrée en deux jours au Sénégal. Une première fois demain mercredi 28 juin et le lendemain jeudi 29 juin 2023. Dans le but de permettre aux fidèles d’effectuer la traditionnelle prière qui précède l'immolation du mouton, la Coordination des musulmans du Sénégal a publié une liste des lieux où cette prière se déroulera. Toutes les régions du Sénégal y sont représentées, pour le plus grand bonheur des fidèles.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Tabaski-2023-Decouvrez-les-...

