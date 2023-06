Tabaski 2023 : Mohamed Ndiaye Rahma appuie la population et annonce officiellement le soutien de la région de Kaolack à la 3e candidature de Macky Sall. Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023 à 00:39 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma a encore renoué avec la tradition. Ce mardi matin, il a procédé à la remise des appuis Tabaski aux populations de Kaolack. Il s'agit d'enveloppes financières et de têtes de mouton qu'il a mis gracieusement à la disposition des habitants, notamment les plus démunis. La cérémonie a réuni les dignitaires de Kaolack dont les autorités religieuses et coutumières. À cette occasion, le responsable politique de l'Apr a vendu la mèche en déclarant officiellement que le président Macky Sall ira à l'élection présidentielle de 2024. Et que la région de Kaolack a solennellement décidé de soutenir sa troisième candidature. Et pour cela, Rahma a invité ses groupements de femmes et les jeunes à élargir davantage la base en allant dans les coins les plus reculés de la région et de la commune...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tabaski-2023-Mohamed-Ndi...

