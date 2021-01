Témoignages sur Boy Bambara: Ass Gaye:"il a été six fois roi des arènes si l'on se..." Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 05:13 | | 0 commentaire(s)| Selon Ass Gaye, Boy Bambara leur doit car il leur a fait aimer ce sport, surtout de Grand Dakar à Niary Tally. "Si on parle de Roi des arènes, c'est grâce à lui. Donc je peux dire qu'il a été six fois roi des arènes car il détient six drapeaux des arènes", fait-il savoir.

Le promoteur Pape Abdou Fall estime qu'il ne reste plus rien de ce monde et "le mieux est de comporter correctement, de faire du bien et de dire du bien. Pour espérer quelque chose de bien à la dernière demeure qui est la tombe", assure-t-il.



