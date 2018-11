Tentative de suicide : l’ancien chauffeur de Cheikh Bethio évacué d’urgence Détenus dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam depuis maintenant 7 ans, les 9 Thiantacounes, à défaut d’avoir un procès, avaient menacé de se suicider et avaient entamé, lundi dernier, une grève de la faim. L’un d’entre eux, Mohamadou Hann, ancien chauffeur de Cheikh Bethio, a piqué une crise et serait dans un état critique. Il a été évacué d’urgence à l’infirmerie de la Mac de Thiès.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

« Il a piqué une crise aux environs de 17h. Ces co-détenus l’ont aussitôt pris pour l’acheminer à l’infirmerie de la prison. On ne sait pas encore jusque-là ce qu’il en est de son état de santé. Il était le chauffeur de Cheikh Béthio. Il a 40 ans et n’était même pas là au moment des faits. Il avait 03 épouses, et père de 05 enfants.



Maintenant, il n’en reste qu’une seule parmi les trois épouses. Les deux sont venues demander le divorce en prison », a confié l’un des prisonniers à Senego.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook