Tentative de vol au marché Ocas de Touba, «Boy Djinné » et ses deux acolytes prennent 2 ans de prison Le tribunal de Grande instance de Diourbel a rendu hier son verdict dans l’affaire de tentative de vol incriminant Baye Modou Fall alias « Boy Djinné et ses acolytes, Moustapha Sow et Ibrahima Ly, avec une condamnation à 2 ans ferme. Un verdict accepté par Me Abdoulaye Babou, avocat de « Boy Djinné », qui a toutefois déploré les mauvaises conditions de détention de son client.

La série d’actes répréhensibles par le célèbre détenu Baye Mafall Fall alias Boy Djinné, as de l’évasion, a connu hier son épilogue au tribunal de Grande instance de Diourbel. Pour cet épisode portant tentative de vol au marché Ocas de Touba, « Boy Djinné » peut s’estimer heureux, pour s’en être tiré avec une peine de 2 ans ferme, peine également infligée à ses deux acolytes, Moustapha Sow et Ibrahima Ly.



Alors que le parquet avait requis 3 ans. Un verdict raisonnable aux yeux de Me Abdoulaye Babou, avocat de « Boy Djinné », placé sous mandat de dépôt depuis septembre 2016 en compagnie de ses acolytes, Moustapha Sow et Ibrahima Ly. Ces derniers ont quasiment purgé la totalité de leur peine.



« Sow et Ly sont censés sortir de prison dans 3 ou 4 mois », affirme Me Badou. Quant à « Boy Djinné », humer l’air de la liberté n’est pas encore pour lui à l’ordre du jour, parce qu’il est poursuivi pour d’autres affaires pendantes en justice. Il est tenu de rester en prison à chaque fois qu’il est instruit à son encontre une affaire criminelle et c’est le cas. Me Babou est par ailleurs revenu sur un autre point relatif aux conditions de détention de l’as de l’évasion pour les déplorer.











