Thiaroye sur mer en danger: Les populations des quartiers Mandiaye Diop, Issa Diop et Vieux Thiam, menacées Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 21:20 | | 0 commentaire(s)| Thiaroye sur mer est en danger . Les populations des quartiers Mandiaye Diop, Issa Diop et Vieux Thiam sont menacées. Des tuyaux de la Société Africaine de Raffinage (SAR) fissurés, laissent s'échapper de l'essence sur le sol. Les riverains lancent un appel à l'aide et interpellent les autorités de la SAR pour régler cet incident avant qu'il ne soit trop tard. Elles estiment que si, rien n'est fait dans la même zone, des catastrophes humaines et matérielles peuvent se produire. D’après eux, la commune avec ses ruelles étroites manque d'infrastructures routières. Et, il est difficile d'évacuer des malades. Ainsi, les populations inquiètes demandent la restructuration de la Commune et la dépollution de la baie pour améliorer le cadre de vie des habitants.



