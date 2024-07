Thiénaba / Manifestations au village de Ndane : Les 4 prévenus placés sous mandat de dépôt... ils seront jugés le 10 juillet Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Dame S., Talla D., Mamadou B. et Gora B, ont été finalement placés sous mandat de dépôt. Ils ont été déférés aujourd'hui au tribunal de Thiès avant d'être mis sous les verrous pour les chefs de participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui. Ils seront jugés le 10 Juillet prochain. Pour rappel, les 4 mis en cause ont été arrêtés à la suite des manifestations survenues au village de Ndane. Les frondeurs avaient saccagé les infrastructures d'une usine basée dans la zone pour exiger sa délocalisation. Selon une source de Dakaractu Thiès, les populations vont se réunir dans les heures à venir afin de préparer la défense des prévenus et définir un nouveau plan d'action...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thienaba-Manifestations-...

Accueil Envoyer à un ami Partager