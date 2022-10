Thiès: Alphabétisation et langues nationales pour la réinsertion des enfants de la rue Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Octobre 2022 à 09:13 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, certaines catégories d’enfants en âge scolaire n’ont accès ni à l’école ni à un autre programme d’alphabétisation ou de formation. A Thiès, en partenariat avec l’UNICEF et l’Etat, la coordinatrice de l’Alphabétisation et des langues nationales enrôle des enfants et jeunes qui pourront bénéficier, à moyen terme, de nouvelles possibilités d’emploi, ainsi qu’une meilleure insertion dans la société. Cette perspective d’un avenir prometteur aura un impact sur leur famille et l’économie sociale.



Mounirou MBENGUE



