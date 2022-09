Thies/ Après la Sortie de Mimi Touré: Les jeunes de Benno répliquent

Lundi 26 Septembre 2022

Face à la presse, ces derniers soutiennent que Aminata Touré devrait définitivement taire ses prétentions et comprendre que le président lui a tendu plusieurs fois la perche. Elle n'a jamais gagné d’élections et devait remercier le chef de l'Etat au lieu de salir sa peau. Ils en ont profité pour remettre l’opposition à sa place avant de réitérer leur ancrage au sein de BBY et remercier le Président Macky Sall d’avoir fait confiance aux ministres Yankhoba Diatara et le Dr Pape Amadou Ndiaye.



Mounirou MBENGUE