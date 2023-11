Thiès : Mouhamadou Lamine Massaly, président de l’UNR, brocarde l'opposition et écrase les responsables de l'APR détracteurs de Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Novembre 2023 à 02:32 | | 0 commentaire(s)| Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union pour une Nouvelle République, brocarde l'opposition et écrase les responsables politiques de l'APR et détracteurs d’Amadou Bâ, candidat de la coalition BBY pour la Présidentielle du 25 février 2024. C'était lors de ses tournées politiques, "un week-end, un quartier" qu'il mène pour le compte de la majorité présidentielle. Après Thiès Nonne, Som, Cité Lamy, Nguinth, Randouléne Sud, le leader de l'UNR s'est rendu au quartier Wango, pour rencontrer ses militants et sympathisants.



