Thiès/ Présidentielle 2024: Mouhamadou Lamine Massaly, Président de l'UNR adoube Amadou Ba et appelle les populations à porter leur choix sur lui Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 21:23 | | 0 commentaire(s)| Le Président du parti Union pour une Nouvelle République, Mouhamadou Lamine Massaly réitère son engagement après du Président Macky Sall et de son candidat, Amadou Ba pour la présidentielle du 25 février 2024. Dans le cadre de ses tournées politique, ''un weekend un quartier'', le leader de l'UNR rencontre ses militants et sympathisants afin de les appuyer et les conscientiser sur les enjeux des échéances. Devant les populations de Diakhao Kanda, Massaly adoube plus que jamais Amadou Ba faisant savoir à ces dernières qu'il est le choix idéal pour continuer les projets du Président Macky. Il les appelle à refuser d'être des complices de tout ce qui peut faire reculer la démocratie et le développement du Senegal . Occasion saisie par le PCA de l'ONEFP pour dézinguer les membres de l'opposition, détracteurs du Président Macky Sall.











