Thiès – les conducteurs de Moto-Jakaarta décryptent leur situation

Les conducteurs de Moto-Jakaarta de Thiès se sont prononcés au micro de leral.net hier mercredi sur la situation lamentable de leur travail. Ils ont profité de l’occasion pour demander beaucoup plus d’assistance à l’Etat du Sénégal et surtout, aux autorités de leurs localités.

Malgré que tout ne soit pas rose pour les conducteurs de moto-Jakaarta, avec l’avènement du Maouloud, ils se remplissent quand même leurs poches et se frottent bien les mains.

Jeudi 30 Novembre 2017