Thiès: les sacs d'oignon et de pomme de terre s'envolent, 9500 et 13000 F CFA respectivement Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Juillet 2022 à 12:14 | | 0 commentaire(s)| À la veille de la Tabaski; alors que toutes les pensées vont vers l’achat d’un mouton, la flambée des prix de l’oignon et de la pomme de terre donne déjà le tournis. Comme d’habitude, à chaque veille de fête, les prix des denrées sont revus à la hausse. Une situation que déplorent les consommateurs. Le président de la filière d’oignons de Thiès, Aly Ndiaye, en phase avec les populations Thiéssoises car, pointe du doigt l’Etat du Sénégal, notamment le ministre de l’agriculture qui n’a pas honoré ses engagements pour le compte de la fête de l’Aïd el-Kébir. À Thiès, le sac d’oignons est vendu entre 9000 et 9500 F CFA, alors qu'à la korité, il y a deux mois, le prix était de 6000 F CFA. Mais la plus spectaculaire hausse est le prix de la pomme de terre qui est vendu actuellement à 11000, voire 13000 F CFA.





