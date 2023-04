Tiraillements politiques: Les polémiques et tensions verbales entre différents camps, déplorées Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023 à 21:08 | | 0 commentaire(s)| La scène politique sénégalaise est depuis quelque temps, le théâtre de nombreuses polémiques et tensions verbales de différents camps politiques. Un vocabulaire jugé injurieux par de nombreuses personnes. D’après des citoyens rencontrés à Ouest Foire, c'est une situation déplorable qui risque d'engendrer l'instabilité dans le pays. Ces derniers, accrochés appellent les politiciens, ainsi que les jeunes à la sérénité et, à se concentrer sur les défis essentiels du pays.



