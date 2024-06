Tivaouane Peulh-Niague : Plainte du Collectif “Aar Sunu Momel“ à l'OFNAC contre le maire Momar Sokhna Diop Wolof Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 19:51 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif “Aar Sunu Momel“ de la commune de Tivaouane Peulh-Niague a exprimé de vives inquiétudes concernant la gestion du maire Momar Sokhna Diop, qu'il qualifie de scandaleuse. Les membres ont déposé une plainte auprès de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), exigeant un audit des finances municipales entre 2021 et 2022.

Ils pointent du doigt des dépenses douteuses et l'absence d'investissements concrets. Le dossier, actuellement examiné par l'OFNAC, selon eux, a déjà conduit à l'audition de plusieurs membres du collectif et de certains agents municipaux.

Nous avons tenté de joindre le maire pour obtenir sa réaction sur cette affaire, mais toutes nos tentatives sont restées vaines.

Voici Ousmane Sock, Coordonnateur du Collectif “Aar Sunu Momel“, au micro de Birame Khary Ndaw.



