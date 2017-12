Tivaouane : le Khalife sonne l’Unité des cœurs et des esprits au sein de la famille Le khalife général des Tidjanes Sérigne Babacar Sy dit Mbaye Sy mansour a réitéré sa satisfaction de voir la famille réunie. Hier (jeudi) lors de la cérémonie officielle du Maouloud 2017, il a fait pleurer bon nombre de fidèles en tenant les mains deses frères Pape Malick Sy et Serigne Maodo Sy ibn Abdou Aziz Sy Dabakh.

Tout Tivaouane semble être dérrière son Khalife généra, Sérigne Mbaye Sy Mansour qui, après avoir livré un message fort avec une rhétorique extraordinaire, a encore enseigné les fidèles sur la solidarité, la paix, l’unicité. Lui qui a placé son khalifat sous le signe de l’unité de la famille adossée à l'intérêt général.



Pour illustrer ses propos, le Khalifa de la famille Tidiane a fait pleurer bon nombre de fidèles par une démarchee qui a fait craquer la salle de conférence. Durant plus d’une dizaine de minutes, Serigne Babacar SY Mansour, Pape Malick SY et El Hadji Moado SY Ibn Dabakh, se sont tenus la main. L'image est très forte. On peut dire que l’unité et la cohésion règnent au sein de la famille d’El Hadji Malick SY Maodo. Occasion choisie par le Khalife pour assurer que « Tivaouane parle d’une seule et même voix ». Le temps de la division est donc passé.



Il a aussi rappelé aux musulmans d’avoir un bon comportement, d’être beaucoup plus solidaires.











Thierno Malick Ndiaye

