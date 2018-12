Touba : Un faux marabout alpagué après avoir envoûté, hypnotisé et violé 9 femmes mariées

L’affaire est sur toutes les lèvres à Touba. Accusé d’être l’auteur de neuf (9) grossesses, S. S. D est dans les liens de la détention. Véritable charlatan, il se faisait passer pour un marabout, renseigne Les Echos. Le journal signale que ses victimes sont toutes des femmes mariées.



D’après la source, S. S. D hypnotisait ces femmes avant de passer à l’acte. Et, son manège a duré trois (3) ans, depuis 2015 donc, avant qu’il ne soit enfin démasqué. C’était jeudi dernier, 20 décembre 2018.

Sa dernière victime, C. M, est l’épouse d’un immigré basé en France. C’est l’oncle de ce dernier, signale Les Echos, qui a avisé les éléments de la police religieuse de Touba, « Safinatoul Amane » après que Coumba Mbaye s’est confiée à lui. Soutenant être sous l’emprise du faux marabout, elle déclare qu’à chaque fois que S. S. D l’appelait de jour comme de nuit, elle laissait tout tomber pour aller le rejoindre.



En plus d’abuser sexuellement de ses victimes, le charlatan soutirait à ces femmes des sommes d’argent.

