Touba : plusieurs quartiers sans eau depuis 12 jours

Dans la cité religieuse de Touba, c’est le calvaire pour les habitants des quartiers Oumoul Khoura, Dianatou, Darou Khoudoss, Khaira, Madyana et Darou Tanzil, sevrés du liquide précieux depuis plus de 10 jours.



Une pénurie d’eau qui indispose les populations surtout en ces périodes de chaleur : « Au début, l’eau n’était disponible que tard dans la nuit, jusqu’à 6 heures du matin, mais depuis quelques jours, rien. Plus aucune goutte d’eau ne coule du robinet », a déploré un des habitants de Darou Tanzil, une localité qui prépare son magal annuel le 5 mai prochain.



« Les réserves ont été épuisées et trouver de l’eau est devenu un parcours du combattant », alerte-t-il. Ces populations lancent un appel aux autorités de l’Etat pour mettre fin à ce calvaire. Des forages en panne seraient à l’origine de cette pénurie d’eau qui dure 12 jours déjà.









Direct Info