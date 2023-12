Tourisme: Escale à Dakar du navire de croisière Zuiderdam en provenance de Miami Florida Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Port autonome de Dakar a accueilli, ce lundi 11 décembre 2023, la première visite du navire de croisière Zuiderdam de la compagnie Holland America Line en provenance de Miami Florida (États-Unis). Ce paquebot de 11 étages, long de 286 mètres et large de 32 mètres avec un tirant d’eau de 8 mètres, a, à son bord, 2.134 personnes (1.365 passagers et 779 membres d’équipage). Approximativement, 75% de cette population débarquera à Dakar. Photos: Assane SOW Le Soleil



