Tournée de Campagne : La Caravane de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal à Fatick et Fass Ndiafadji. Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 16:33 | | 0 commentaire(s)| La Caravane de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal bat campagne à l’intérieur du Sénégal. Avec sa caravane à Fatick et Fass Ndiafadji. Dans un message grémenté de la langue sérère et du wolof, Soumeymane Ndiaye, sa tête de liste, en contact avec les populations locales venues répondre en masse à son appel, a décliné sa vision pour une assemblée nationale meilleure, au service du peuple…



