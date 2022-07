Tournée des Serviteurs / MPR : A Diourbel, "les populations partagées entre mécontentement face au régime actuel et lueur d'espoir qu'elle voit en nous" Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 10:10 | | 0 commentaire(s)| D'aprés Les Serviteurs/MPR, à Touba, les populations sont partagées entre mécontentement face au régime actuel et lueur d'espoir qu'elle voit en eux. "Nous sommes très honorés par l'accueil et la confiance accordés", lit-on.



