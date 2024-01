Tournée économique à Sédhiou : Le PM Amadou Bâ active les leviers du développement

Le Premier Ministre Amadou Bâ a rencontré les acteurs socio-économiques dans une salle archi comble, ce lundi 15 janvier 2024, à l'Hôtel de Ville de Sédhiou. Ouvrant les échanges, le Chef du Gouvernement a rappelé qu'il effectue sa tournée économique dans les trois régions de Casamance, pour faire le point sur l'état de mise en œuvre des engagements de l'Etat, dans un souci de suivi et de redevabilité de l'action gouvernementale.



Le Premier Ministre n'a pas manqué de saluer l'engagement des acteurs de développement de la région. " Vous aimez cette région. Nous allons voir ensemble comment faire avancer les choses. Nous sommes dans une logique de co-construction pour une prospérité partagée ", a confié le Chef du Gouvernement, avant de donner la parole aux différents intervenants.



Faisant le point sur la situation socio-économique de la région, le directeur de l'Agence régionale de développement de Sédhiou, Nfaly Badji a relevé les grandes satisfactions qui ont changé le visage de Sedhiou, avec notamment, le Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Bâ, (20 milliards FCfa) le Centre de formation professionnelle de Sédhiou, le Centre de Formation de Bounkiling, le Lineq (Lycée d’intégration nationale pour l’équité et la qualité), d'un coût de 7 milliards FCfa.



LES LEVIERS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT



Au titre des secteurs clés du développement, l'accent a été mis sur les principaux moteurs, avec une place de choix accordée à l'agriculture, qui mobilise 70 à 80% de la population, avec des positions intéressantes au niveau national. En effet ,Sédhiou est la première région productrice d'anacarde. Elle contribue pour 45% de la production nationale, soit environ 37 000 tonnes par an, avec un peu plus de 22 539 060 000 FCfa/an, de revenus générés.



Sédhiou peut également se targuer d'être la deuxième région productrice de banane, après celle de Tambacounda, avec une production qui est passée de 1 320,634 tonnes en 2019-2020, à 1 699,495 tonnes en 2020-2021.



En outre, la région est la deuxième productrice de riz pluvial, après la région de Kolda, avec une production qui est passée de 30 513 tonnes en 2012, à pas moins de 292 021 tonnes en 2021.



Toujours en termes de performances agricoles, la région de Sédhiou se distingue de manière particulière, avec une production de fonio dépassant chaque année, 4 000 tonnes.



Pôle aquacole, Sédhiou est également une région où la pêche s'illustre avec d'importantes activités dans les différents plans et cours d'eau comme le fleuve Casamance, le Soungroungou et les bolongs. Ainsi, la production de crevettes est estimée à 985 tonnes en 2022, pour une valeur commerciale de 2.462.000.000 FCfa. Pour les poissons, 2 077 tonnes ont été enregistrées. La production aquacole est estimée à 22,78 tonnes en 2020.



En ce qui concerne l'artisanat, les opportunités d'affaires sont réelles, avec 1 070 entreprises artisanales répertoriées comme suit :

-786 dans la section Production ;

-80 dans l'Art ;

-204 dans la section Services.