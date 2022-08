Toute la vérité sur l’affaire Amina Sanghot et les frères de Abdoulaye Dia Senico, Mor et Moustapha ( Documents ) Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Août 2022 à 12:13 | | 0 commentaire(s)| Amina Sangot Dia est tombée de haut avec ses déclarations sur procès verbal qui étayent la thèse du mensonge sur son beau frère Moustapha Dia. A l'en croire, elle n'a rien de concret sur ce qu'elle avançait, avant de présenter ses excuses, après la plainte déposée par ce dernier ce vendredi 26 août 2022. Mais comment en est on arrivé là ?

Flash back



La seconde femme de Serigne Mor Dia (décédé) affirmait urbi et orbi qui avait fait un prêt d'un milliard de nos francs sur le terrain de son défunt mari de sept (7) hectares. Mieux, elle fait savoir que Moustapha Dia, frère de Serigne Mor Dia, qui a bloqué tous ses accès.



A l’en croire, le comportement de son beau-frère est justifié. «Il est devenu haineux envers moi, lorsque je lui ai rappelé une dette qu'il doit à mon époux. De son vivant, mon mari m'a confié qu'il lui avait prêté un terrain de 7 ha situé à Tivaouane Peulh. Ce que ce dernier ne cesse de nier», avait déclaré la plaignante.



Non contente de ces accusations, elle soutient que sa coépouse (la 1ère de Serigne Mor Dia) s'est remariée avec Moustapha. D'ailleurs, la maison où elle vit actuellement est sous le nom de la première épouse du défunt.



Etat des charges et des Droits Réels Dû



Ce document (voir ci-contre) remet en cause toutes les déclarations de Amina Sangott Dia. Il n'est nullement mentionné une quelconque dette contractée par Moustapha Dia, donc les charges sont néant. D'ailleurs, l'affaire est pendante au tribunal.

Par ailleurs, sous l'effet d'une plainte par Moustapha Dia, elle s'est confondue en excuses sur procès verbal devant les enquêteurs, arguant que tout ce qu'elle disait était sans fondement.



