Trafic de drogue : Un autre navire avec à bord 3 tonnes de cocaïne intercepté, les membres de l’équipage arrêtés

C’est un nouveau coup de maître que vient de réaliser la Marine nationale sénégalaise fortement engagée dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. En effet, après la grosse prise, il y a quelques semaines, elle a mis la main sur trois nouvelles tonnes de cocaïne d’une valeur marchande estimée à plus de 120 […] C’est un nouveau coup de maître que vient de réaliser la Marine nationale sénégalaise fortement engagée dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. En effet, après la grosse prise, il y a quelques semaines, elle a mis la main sur trois nouvelles tonnes de cocaïne d’une valeur marchande estimée à plus de 120 milliards FCFA. « Saisie de 3 tonnes de cocaïne par patrouilleur de haute mer « WALO » sur le navire « NTEN FAYE », au Sud des eaux sénégalaises, à 425 kilomètres au large. La valeur minimale de cette saisie est de 126 milliards de francs CFA », lit-on dans une note. La même source de renseigner que « le navire et ses 7 membres d’équipage ont été ramenés à la Base navale Amiral Faye Gassama le 16/12/2023 ».



