Trafic de drogue: l’élève dealer déféré à nouveau au parquet

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Au lieu de se concentrer sur ses études pour décrocher son Bac, l’élève A. C. âgé de 22 ans et habitant à la Patte d’Oie, s’active dans le commerce et la consommation de drogue.



L'As qui donne la nouvelle dans sa livraison d'aujourd'hui, affirme qu'il n’est pas à son coup d’essai. Il a été déféré une fois au parquet pour des faits similaires. A. C. a renoué avec ses activités illicites jusqu’à être alpagué par les limiers des Parcelles assainies au cours d’une patrouille. Il est à nouveau déféré au parquet.

