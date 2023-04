Transferts d'argent des migrants sénégalais: OQSF vise à accroître la portée des transferts de fonds numériques

"L'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) du Sénégal et l'Unicef ont organisé aujourd'hui, un atelier technique sur les transferts d'argent des migrants sénégalais. L'objectif de cet atelier était d'aboutir à des conclusions, visant à accroître la portée des transferts de fonds numériques et à améliorer la résilience financière des migrants et de leurs familles.