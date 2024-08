Transformation du secteur agricole : L'importance de l'inclusion des jeunes au coeur des échanges

L'alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et Jacob's Ladder Africa ont tenu ce jeudi, une conférence à Dakar, réunissant experts, jeunes entrepreneurs, représentants gouvernementaux et acteurs de la société civile. L'événement visait à examiner les défis posés par le changement climatique aux systèmes alimentaires et à explorer des solutions innovantes pour leur adaptation. Les discussions ont mis en lumière l'importance de l'inclusion des jeunes dans la transformation du secteur agricole, soulignant comment l'entrepreneuriat et l'innovation peuvent offrir de nouvelles opportunités économiques aux jeunes Sénégalais.