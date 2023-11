Transplantation rénale: Une première réussie au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2023 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

L’hôpital militaire de Ouakam a réalisé dimanche, sur un patient, la première transplantion rénale de l’histoire du Sénégal. C’est le Pr Alain Khassim Ndoye qui l’a fait savour sur sa page facebook. Il fait partie de l’équipe ayant effectué cette prouesse. Pour rappel, l’hôpital militaire de Ouakam et l’hôpital Le Dantec avaient sollicité l’obtention de […] L’hôpital militaire de Ouakam a réalisé dimanche, sur un patient, la première transplantion rénale de l’histoire du Sénégal. C’est le Pr Alain Khassim Ndoye qui l’a fait savour sur sa page facebook. Il fait partie de l’équipe ayant effectué cette prouesse. Pour rappel, l’hôpital militaire de Ouakam et l’hôpital Le Dantec avaient sollicité l’obtention de l’agrément pour la transplantation rénale. Après évaluation par le Conseil national du don et de la transplantation, cet agrément leur a été octroyé, pour 2 ans, le 17 avril 2023.



Source : Source : https://lesoleil.sn/transplantation-renale-une-pre...

