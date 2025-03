Transport : La grosse colère et l’appel aux autorités des acteurs du secteur national et transnational Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 00:13 | | 0 commentaire(s)| S’adressant direct au président de la république et à son premier, Mamadou Ndiaye, le secrétaire général du Santrans porte la voix des transporteurs. De ses paroles ressortent une grosse colère et un appel aux autorités des acteurs du national et transnational qui vivent un calvaire…



