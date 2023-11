Transport aérien: La compagnie Air Sénégal passe de 20 à 29 destinations Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé hier l'augmentation de son offre de 20 à 29 destinations à partir du 1er janvier prochain. Une densification de prés de 50% qu'elle entend réaliser dans le cadre de son plan de relance en collaboration avec des «acteurs majeurs et partenaires de premier plan» dans le domaine aéronautique. «En premier lieu, Air Sénégal a signé, en septembre 2023, un accord de coopération stratégique avec Royal Air Maroc. Outre des synergies opérationnelles, l'accord prévoit l'ajout de quatre fréquences hebdomadaires supplémentaires sur Casablanca en partage de code», a rappelé, dans son communiqué, la direction commerciale de la compagnie. «Air Sénégal a entériné un accord avec Air Côte d'Ivoire qui consacre l'intégration des réseaux respectifs des deux compagnies. Les destinations de Lyon, Marseille, Barcelone et Milan seront désormais accessibles quotidiennement, à compter de fin janvier 2024, en vol indirect via Paris à la faveur d'accords avec Air France en cours de finalisation», a prévu la compagnie nationale aérienne.



Source : https://lesoleil.sn/transport-aerien-la-compagnie-...

