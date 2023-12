Tribunal de Dakar: Oustaz Oumar Sall condamné pour injures Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2023 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Le prêcheur Oumar Sall a, de nouveau, fait face à la justice ce vendredi 8 décembre. Au terme d’un procès qui a duré plusieurs tours d’horloge, il a finalement été condamné à 6 mois avec sursis pour injures par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Toutefois, M. Sall a été relaxé de provocation d’actes d’intolérance envers les tidianes et la constitution partie collective a été jugée irrecevable. A la barre, le mis en cause dit qu’il ne s’adressait pas aux Tidianes, non sans présenter ses « plates excuses ». Il reconnaît avoir commis « une erreur » en tenant des propos sur le « wazifa » qui, d’après lui, font penser qu’il parlait aux Tidianes. Il admet, également, que ses propos sur Cheikh Ahmed Tidiane Cherif ont fait mal même si, dit-il, « il n’y a pas de mal à dire qu’une personne était chrétienne ». Selon lui, ses propos datent de 1997 et il s’adressait à ses disciples « Yalla-Yalla ». Plates excuses « Je m’excuse, si c’était à refaire je ne l’aurais pas fait. Depuis 25 ans, je fais des prêches. C’est une tâche indélébile dans ma vie », a lancé Oumar Sall à la barre. La présidente lui a dit qu’on peut enseigner sans causer un tort. Car la liberté de culte est sacrée. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé trois mois dont un ferme contre Oumar Sall. Pour leur part, les avocats des parties civiles ont réclamé le franc symbolique, estimant que le prêcheur sape l’harmonie la cohésion nationale. Arrêté et placé en garde à vue par la Division spéciale de cyber sécurité de la police nationale, il a été placé sous mandat de dépôt pour avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie Tidiane. Le prêcheur a été arrêté depuis le 15 novembre suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et associations affiliées à la Tarikha Tidiane.



