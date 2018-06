Tsunami : le Business des ONG - Reportage

Le 26 décembre 2004, une vague d'une force inouïe ravage le continent asiatique, faisant plus de 250 000 victimes. Les images de la catastrophe provoquent une émotion considérable. Les organisations humanitaires lancent des appels aux dons et récoltent, en quelques semaines, des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Embouteillage humanitaire, absence de coordination, concurrence malsaine entre organisations, comptabilités obscures, les ONG ne sont pas toujours aussi charitables qu'on le croît. Et leur efficacité laisse parfois à désirer. Ceux qui en font les frais ? Les victimes. Deux mois après le tsunami, la reconstruction n'a toujours pas commencé, les pêcheurs n'ont toujours pas reçu de bateaux et la vie n'a toujours pas repris son cours. Ce n'est, hélas, pas la première fois, que les victimes restent les oubliées de l'histoire. Aux clichés de l'instant, ce documentaire oppose les images de l’après. Auteur : Eric Pierrot - Vncent Daudey. Investigations et Enquêtes.

