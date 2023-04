Turquie : MBaye Diagne donne la victoire à son équipe et devient le meilleur buteur sénégalais à l’étranger Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|



Le « King» a encore frappé fort ce lundi à l’occasion de la 25eme journée de SuperLig turc. Face au Istanbulspor, Mbaye Diagne (31 ans) a claqué son 16eme but de la saison donnant la victoire (1-0) à son équipe, le Fatih Karagümrük.



Il poursuit sa folle saison avec désormais le statut de meilleur buteur sénégalais évoluant à l’étranger. En effet, avec ce 16eme but (18 toutes compétitions confondues) il devance Habib Diallo (Strasbourg, 15 buts, Ilimane Ndiaye 11 buts ou encore Boulaye Dia 10 réalisations.)

