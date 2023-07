L'homme d'affaires et propriétaire de Twitter, Elon Musk, envisage un changement de nom et de logo pour son réseau social, racheté en 2022 pour 44 milliards de dollars (39,5 milliards d'euros).



"Et bientôt on dira adieu à la marque Twitter et petit à petit tous les oiseaux", a-t-il écrit.