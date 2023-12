Ucad: Un colloque en hommage au Pr. Papa Alioune Ndao, s’ouvre, ce mercredi, à la Flsh Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|

L’Université Cheikh Anta Diop, à travers la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh), va rendre hommage au Professeur Papa Alioune Ndao. Un colloque international prévu les 06, 07 et 08 décembre 2023, lui est dédié sous le thème « La sociolinguistique en Afrique : pistes pour des perspectives alternatives », a-t-on appris des organisateurs. Professeur titulaire de […] L’Université Cheikh Anta Diop, à travers la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh), va rendre hommage au Professeur Papa Alioune Ndao. Un colloque international prévu les 06, 07 et 08 décembre 2023 lui est dédié sous le thème « La sociolinguistique en Afrique : pistes pour des perspectives alternatives », a-t-on appris des organisateurs. Professeur titulaire de classe exceptionnelle en Linguistique, Pr Ndao est l’un des pionniers de la sociolinguistique en Afrique et au Sénégal en particulier. Il a aussi occupé des fonctions administratives comme Directeur de l’Ecole Doctorale Arciv, Directeur de la Coopération internationale de l’Ucad. Il fut également expert délégué pour le compte des CTS Lettres et Sciences Humaines du Cames. Par rapport à la formation, il a encadré une vingtaine de thèses de doctorat et formé des enseignants-chercheurs exerçant dans les universités sénégalaises comme à l’étranger, rapporte la même source. Qui rappelle que la cérémonie officielle d’hommage est prévue le mercredi 06 décembre 2023 à 09 heures à l’amphithéâtre Khaly Amar Fall de l’Ucad sous la présence du Recteur, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye. S.GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/ucad-un-colloque-en-hommage-au...

