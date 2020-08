Uemoa: Détente des taux d’intérêt des marchés monétaire et interbancaire au mois de mai 2020

En effet, selon la Bceao, le taux moyen pondéré des adjudications à une semaine, reste stable à 2,50%. De même, ajoute-elle, sur le guichet à un mois, le taux moyen demeure à 2,50%.



Sur le marché interbancaire, poursuit la Bceao, les taux se sont également détendus. En effet, elle explique que le taux d’intérêt moyen pondéré sur le compartiment à une semaine est ressorti à 3,41%, soit un repli de 37,0 points de base.



Sur l’ensemble des maturités, le taux est ressorti à 3,50%, en repli de 34 points de base, se situant également en dessous du taux de prêt marginal et à un plus bas niveau depuis 2018, conclut l’institution.

Durant le mois de mai 2020, la Bceao a poursuivi la mise en œuvre de ses mesures prises depuis mars 2020, pour contrer les effets néfastes de la pandémie sur l'activité économique. Le maintien de ses adjudications au taux fixe de 2,50%, a notamment permis d'induire une détente des taux sur le marché monétaire, en dépit des incertitudes causées par la crise sanitaire sur l'activité économique et financière.

