Un célèbre responsable politique sénégalais, interné pour...troubles mentaux

Des informations glanées d'une source médicale, au parfum de ce cas à la fois inédit et insolite, il ressort que cette pièce maîtresse d'une formation politique, qui s'est tristement illustrée tout récemment, " a été consulté, loin des indiscrets dans une clinique de la place ".



" Le médecin traitant en a déduit que le gars traine, sans en avoir l'air, un trouble mental ou comportemental, qui se caractérise par une perturbation de la réflexion, de l'humeur ou du comportement . "



" En fait , renchérit la source, les troubles mentaux entraînent des symptômes dont s'aperçoivent ceux qui en souffrent ou leurs proches. On peut observer des symptômes physiques (céphalées, troubles du sommeil par ex.), des symptômes émotionnels (tristesse, peur, angoisse par ex.); des symptômes cognitifs (difficulté à raisonner normalement, croyances anormales, troubles de la mémoire par ex.); des symptômes comportementaux (comportement agressif, incapacité à exécuter les activités de la vie courante, usage abusif de substances, par ex.)

des troubles de la perception (perception visuelle ou auditive de choses que les autres ne voient ou n'entendent pas par ex.). Les signes précoces spécifiques varient en fonction du trouble. Les personnes présentant un ou plusieurs des symptômes énumérés ci-dessus devraient aller consulter un professionnel s'ils persistent, provoquent des souffrances importantes ou interfèrent avec les tâches de la vie quotidienne. "





Affaire à suivre...