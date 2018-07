Un conseiller technique de Macky Sall demande à Alioune Badara Cissé "d'arrêter son jeu de faux-lion"

Lettre ouverte d’un militant APR de la première heure à Alioune Badara Cissé

Camarade ABC, arrêtez votre jeu de faux-lion!

A l’époque jeune militant de l’Alliance pour la République et enseignant dans les profondeurs du pays, je dois à la vérité de dire que j’avais positivement apprécié votre belle rhétorique d’avocat et me suis même laissé séduire par votre maniement habile des mots. Jusqu’à ce que vous boycottiez ouvertement la campagne électorale du candidat Macky Sall parce que vous n’avez pas été désigné directeur de campagne. Magnanime, le Président Macky Sall fît de vous son premier ministre des Affaires Étrangères. Et votre égo pathologique en veilleuse explosa. Vous vous voyiez déjà Calife à la place du Calife par une attitude et un comportement de défiance ouverte.



Dès votre renvoi, vous rejoigniez le maquis en allant avec votre propre liste aux élections locales à Saint-Louis et celle ci (puisque vous étiez tête de liste majoritaire) récolta moins de 800 voix sur quelques 90.000 suffrages exprimés ! Manifestement, vos parents « ndar-ndar » vous connaissent mieux que quiconque. Vous enchaîniez immédiatement dans votre opposition au Président Macky Sall. En pleine lutte contre l’enrichissement illicite, vous vous constituiez avocat de ... Karim Wade. Rien de moins. Votre plaidoirie n’a pas dû impressionner les juges puisque votre client a écopé de 6 ans de prison et en a purgé 3 avant d’être gracié.

Le Président Macky Sall dont la capacité de pardon est insondable vous nommera quand même Médiateur de la République. Poste que vous utilisez aujourd’hui pour effectuer votre travail de sape contre son régime. Vous ne voyez aucune réalisation ni progrès nulle part. Vous avez pris un malin plaisir à égrainer vos critiques à Fatick la ville natale du Président et la mienne puis à Kaolack. Vous ne voyez partout que des manquements alors que les réalisations du Président Macky Sall de toute sorte sautent aux yeux. Vous n’avez pas le courage d’assumer votre position d’opposant car vous ne comptez pas cracher sur le salaire juteux de votre fonction.



Vous tenez des meetings clandestins dans notre parti en surfant sur les mécontentements qui ne peuvent manquer car il n’existe tout simplement pas de postes en quantité suffisante pour tous les militants. De bonnes sources indiquent que vous n’avez jamais couper vos contacts avec l’opposition et Abdoulaye Wade dont plans de déstabilisation resteront vains car cela fait plus de 6 ans qu’il s’y essaie et cela fait 6 ans qu’il échoue lamentablement car les sénégalais ont tourné depuis longtemps la page.

Pour l’heure, en tant que militant de la première heure de l’Alliance de la République, je vous demande solennellement d’arrêter votre jeu de faux-lion et de prendre votre courage à deux mains si vous voulez quitter notre parti qui vous a tout donné.

Cheikh Ndiaye

Conseiller Technique à la Presidence Responsable Politique à Grand Yoff et militant de la première heure de l’Alliance pour la République