Un problème foncier oppose le maire et les habitants de Lompoul: Le chef du village Serigne Sira Sow alerte Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 16:10 | | 0 commentaire(s)| Le torchon brûle entre le maire de Lompoul et les habitants de cette localité. Selon le chef de village, Serigne Sira Sow, le maire les menace de prendre leurs terres. Un champ qu'il a hérité de son père. Il lance une alerte et interpelle le gouvernement.



