’’Un temps chaud" annoncé pour les prochaines 24h (ANACIM)

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juin 2018 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Dakar, 2 juin (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un "temps chaud" sur la quasi-totalité du territoire sénégalais au cours des prochaines 24 heures, à partir de samedi midi.





"Le temps chaud restera marqué sur la quasi-totalité du territoire" sénégalais, "notamment dans les régions de l’intérieur où les températures journalières atteindront des pics de 39 à 44°C", écrit l’ANACIM dans son bulletin quotidien. Il note que le ciel ‘’sera en grande partie dégagé sur le pays hormis sur les régions sud où des voiles de nuages denses occasionneront en fin d’après-midi et durant la nuit, des pluies à Kédougou et probablement à Kolda, Bakel et Tambacounda’’. Dans le même temps, une "légère sensation de fraîcheur nocturne et matinale persistera sur les régions côtières où des minima de 18 à 21°C seront enregistrés". "Les visibilités seront légèrement réduites par des particules de poussières sur les localités nord du pays", et les vents "de secteur ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées".





APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook