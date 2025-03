Une ancienne star de Chelsea avoue avoir pris de la cocaïne pour améliorer ses performances sexuelles

Les férus du foot se rappellent certainement de lui. Adrian Mutu, l’ex- star des Blues de Chelsea a accordé récemment une interview à la presse européenne. Le joueur roumain a évoqué ses problèmes de drogue en Angleterre. « Sniffer de la cocaïne quand j’étais à Chelsea a été la pire décision que j’aurais pu prendre dans ma carrière. J’étais seul en Angleterre et malheureux, mais même la dépression que j’ai traversée ne pouvait justifier mes actes. Chelsea, bien sûr, n’avait aucune tolérance, envers mon problème de drogue. J’ai commis une erreur, je me suis écarté du droit chemin et j’en ai payé le prix » a déclaré l’ex international roumain, aujourd’hui âgé de 46 ans.



« Je ne suis pas un toxicomane. Je le nie catégoriquement… »



Rappelons que c’est en 2004 qu’il a été contrôlé positif à la cocaïne lors d’un test antidopage ordonné par le coach José Mourinho. La sentence a été foudroyante : 7 mois de suspension et un renvoi du club, en sus d’une demande de dommages et intérêts de plus de 17 millions d’euros. Plus de 20 ans après les faits, Adrian Mutu, regrette bien évidemment les faits, mais se défend d’être un toxicomane.



« Je ne suis pas un toxicomane. Je le nie catégoriquement. Si j’ai pris (de la cocaïnes), c’est uniquement pour améliorer mes performances sexuelles. C’est peut-être drôle, mais c’est vrai…J’ai pris quelque chose qui me faisait du bien » s’est-il justifié. L’ex footballeur est aujourd’hui entraîneur .



« J’étais l’un des meilleurs footballeurs du monde »



Il estime que cette affaire de cocaïne l'a très probablement privé du Ballon d’Or : « J’étais seul et très jeune, mais je pense qu’à cette époque, j’étais l’un des meilleurs footballeurs du monde. Sans la cocaïne, j’aurais facilement pu gagner le Ballon d’Or, mais les mauvaises décisions que j’ai prises m’ont éloigné de ce chemin et aujourd’hui j’essaie de ne pas trop m’en vouloir ».

Par: Bernardin PATINVOH -