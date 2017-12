Une soirée libertine finit très mal: un homme jaloux fonce en voiture sur son rival amoureux...

Un homme a foncé avec sa voiture sur son rival amoureux, samedi vers 9h00 du matin dans la rue de Dave à Namur (Belgique), a indiqué le parquet. Une autre personne était présente dans le véhicule au moment des faits. Tous deux ont pris la fuite mais ils ont très vite été arrêtés par la police.



Le magistrat de garde a saisi un juge d’instruction pour tentative de meurtre ayant entraîné 10 jours d’incapacité de travail. La victime a été blessée au genou lors du choc, avant d’être rouée de coups par le conducteur.



L’histoire a commencé dans la soirée de vendredi à samedi lorsqu’un groupe de quatre personnes a assisté à une sorte de « soirée libertine ». « On ne sait pas encore exactement de quel type de soirée il s’agissait mais on a plusieurs photos où ils s’échangent des baisers à quatre, et des snaps assez chauds », explique le substitut du procureur du Roi de garde. L’ensemble des protagonistes sont âgés d’une vingtaine d’années.



La soirée a par ailleurs été animée par une forte consommation d’alcool et de cocaïne. « Le conducteur de la voiture, né en 1996, a échangé sa partenaire avec la victime, mais il a finalement été jaloux et a décidé de poursuivre sa future victime en voiture pour la faucher ». La voiture utilisée comme arme a été saisie. Les deux occupants du véhicule ont été arrêtés.



sudinfo.be